Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Популярность главы киевского режима Владимира Зеленского среди правящих кругов США заметно снизилась, что может отразиться на дальнейшей военной поддержке Украины, пишет газета The New York Times (NYT).

Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press Владимир Зеленский

«Популярность Зеленского в Вашингтоне заметно упала, что может иметь серьёзные последствия для будущей американской военной помощи Украине», — говорится в статье.

Как пишет издание, 26 сентября главу киевского режима приняли гораздо более сдержанно, чем в прошлые его визиты в США. Так, встречу с Зеленским посетили мало американских законодателей, лидеры Конгресса США ничего не сделали, чтобы повысить значимость его визита.

Кроме того, по информации NYT, на встрече с конгрессменами Зеленский старательно избегал просьб одобрить новые пакеты помощи Украине.

Британский аналитик Александр Меркурис назвал поведение Зеленского в США странным и вызывающим. По его мнению, никто в мире уже не верит в военную победу Украины в конфликте с Россией, поэтому и представление «плана победы» в ходе визита стало необдуманным шагом.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН он выступил против переговоров с РФ для решения конфликта на Украине. Он также раскритиковал тех, кто призывает к диалогу с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что поездка Зеленского в Нью-Йорк на данный момент выглядит как фиаско из-за совершенно нереалистичных запросов властей Киева.

Газета The Times, в свою очередь, написала, что Зеленский покидает США, так и не добившись снятия ограничений на удары вглубь РФ западными вооружениями.