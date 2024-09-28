Тегеран, 28 сентября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Израиль убил генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу по команде из США, заявил 28 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Khamenei. ir Хасан Насралла

«Мир не должен забывать, что команда была отдана из США. Американцы никогда не смогут снять с себя ответственность», — приводит слова Пезешкиана агентство Mehr.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По информации СМИ, при этом использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров, а целью был лидер «Хезболлы».

Гибель Насраллы в результате израильской атаки на Бейрут подтвердили в шиитском движении 28 сентября. Жертвами израильской атаки стали ещё 11 человек, пострадали 108 мирных жителей.

Спецслужбы Израиля располагали сведениями о местонахождении Насраллы в течение нескольких месяцев до авиаудара, сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой источники в израильском военном руководстве.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой».

Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров. Израильская атака нанесла серьёзный удар по боеспособности «Хезболлы» и существенно приблизила начало наземной фазы операции в израильско-ливанском приграничье, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.