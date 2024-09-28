Анкара, 28 сентября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Израиль становится всё более безрассудным и бросает вызов гуманитарным ценностям и международному праву, написал 28 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети Х после гибели генсека движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

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«Ливан и ливанский народ стали новыми объектами геноцида, оккупации и захватнической политики Израиля с 7 октября. В результате жестоких атак Израиля за последнюю неделю было убито множество ливанцев, включая детей. Никто, у кого есть совесть, не может принять, оправдать и узаконить такую резню», — написал он.

По словам турецкого лидера, израильское правительство становится всё более безрассудным, потому что избаловано державами, которые обеспечивают его оружием и боеприпасами. Эрдоган добавил, что Тель-Авив бросает вызов всей гуманности, гуманитарным ценностям и международному праву.

«Попытки Израиля распространить свою безумную политику в Газе и Рамалле на Ливан и другие страны региона должны быть остановлены»,— добавил он.

Израильская армия 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров: истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Минздрав Ливана проинформировал, что также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей. 28 сентября регулятор ЕС призвал авиакомпании не летать через Ливан и Израиль, а иранские авиалинии приостановили рейсы в Бейрут.

Представители ХАМАС также назвали убийство Насраллы трусливым терактом, ответственность за который лежит на Израиле и США, и отметили, что это преступление угрожает безопасности в регионе. А духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях в ближневосточном регионе.

Газета The New York Times (NYT), ссылаясь израильских военных чиновников, уточнила, что спецслужбы Израиля были осведомлены о местонахождении генсека «Хезболлы» в течение нескольких месяцев до авиаудара, но принял решение нанести удар по Бейруту на прошлой неделе, потому что опасались, что у них было мало времени, прежде чем лидер «Хезболлы» перейдёт в другое место.