Назаровский район, Красноярский край, 28 сентября, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела в рамках расследования отравления семьи в Красноярском крае не рассматривается, сообщили 28 сентября в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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Ранее в СМИ появились сообщения, что главу семейства, где погибли четверо детей, могут привлечь к ответственности по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Все процессуальные решения будут приниматься только после получения нами всех экспертиз и окончательных выводов экспертов», — сказали «РИА Новости» в СК.

Накануне в ведомстве сообщили, что родителей погибших детей допросят повторно. Их отец признался, что обработал все комнаты средством от насекомых «Варан», но дом после этого почти не проветрил. Мужчина был единственным, кто принял таблетку от отравления, когда всей семье стало плохо.

Как сообщало ИА Регнум, воздействие инсектицидного средства — приоритетная версия смертельного отравления четверых детей в посёлке Красная Сопка Назаровского района, которой придерживается следствие. Ранее в качестве основной версии также рассматривали отравление продуктами питания, однако экспертиза не выявила в них превышения допустимой нормы вредных веществ.

Родители и четверо детей почувствовали себя плохо утром 21 сентября. Накануне они ужинали курицей и пельменями. Всю семью госпитализировали. В течение трёх дней в больнице умерли сначала шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, затем девочки 11 и 12 лет. Родителей выписали через несколько дней, женщине сохранили беременность на девятом месяце.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В ходе расследования выяснилось, что в день отравления глава семьи обрабатывал дом дихлофосом. Компоненты средства от насекомых нашли и на шерсти котёнка, который жил в доме и погиб в те же дни, когда отравились дети и взрослые.