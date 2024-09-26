Красноярск, 26 сентября, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Продукты питания, которые ела отравившаяся в Красноярском крае семья, не содержат опасных веществ. Это подтвердили результаты лабораторных исследований, сообщает 26 сентября пресс-служба краевого управления СКР со ссылкой на учреждение Роспотребнадзора.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Образцы продуктов, изъятые из сельского магазина и частного дома, проверили на санитарно-химические показатели безопасности в краевом Центре гигиены и эпидемиологии. Установлено, что все пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

«В пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушёной рыбе, питьевой воде превышения нормируемых значений не выявлено», — говорится в сообщении.

Накануне в СК сообщали о предварительных результатах исследований, согласно которым в еде не нашли опасных веществ.

Специалисты продолжают исследовать образцы, взятые в доме, на наличие токсических веществ. Основными версиями остаются употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также вдыхание паров инсектицидного аэрозоля.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, а утром 21 сентября всем стало плохо. Семью госпитализировали. В течение трёх дней в больнице умерли все дети: сначала шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, затем девочки 11 и 12 лет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Выяснилось, что дом обрабатывали дихлофосом. Со слов родителей, дети в это время играли на улице, после чего вернулись домой. В СК сообщали, что в анализах членов отравившейся семьи нашли следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых.

Возле дома отравившейся семьи 22 сентября нашли мёртвого котёнка. Труп животного отправили на экспертизу.

Родителей погибших детей 25 сентября выписали из больницы. Женщине сохранили беременность на девятом месяце. Родственники ждали выписки родителей, чтобы организовать похороны детей. Они пройдут в посёлке 30 сентября.