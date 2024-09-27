Назаровский район, Красноярский край, 27 сентября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Воздействие инсектицидного средства — приоритетная версия смертельного отравления четверых детей в посёлке Красная Сопка Назаровского района, заявил 27 сентября руководитель управления криминалистики Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии Артём Кротов.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Ранее в СК называли две основных версии — отравление компонентами средства от насекомых или продуктами питания.

«Сегодня приоритетной является версия об отравлении детей инсектицидным средством, компоненты которого обнаружены в телах погибших», — сказал Кротов на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Он добавил, что компоненты средства от насекомых нашли и на шерсти котёнка, который жил в доме и погиб в те же дни, когда отравились дети и взрослые. Следователи нашли его труп на свалке и направили на экспертизу.

Проведение судебных химических экспертиз продолжается, отметил криминалист.

Как сообщало ИА Регнум, родители и четверо детей почувствовали себя плохо утром 21 сентября. Накануне они ужинали курицей и пельменями. Всю семью госпитализировали. В течение трёх дней в больнице умерли сначала шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, затем девочки 11 и 12 лет. Родителей выписали через несколько дней, женщине сохранили беременность на девятом месяце.

Экспертиза не обнаружила превышения норм вредных веществ в пище, которую употребляли члены семьи. Выяснилось, что в день отравления глава семьи обрабатывал дом дихлофосом. Заключение о точных причинах смерти будет готово через месяц.