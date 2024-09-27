Назаровский район, Красноярский край, 27 сентября, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Компоненты инсектицидов, обнаруженные на шерсти мёртвого котёнка, совпали с теми, что нашли у погибших в Красноярском крае от отравления детей. Об этом сообщили 27 сентября в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

ГСУ СК РФ

Котёнок жил в доме и погиб в те же дни, когда отравились дети и взрослые. Следователи нашли его труп на свалке и направили на экспертизу. Органы кота ещё не исследованы.

«По предварительным данным, уже на шерсти котёнка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства», — заявил представитель ведомства на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в СК заявили также, что инсектицидные средства, включая дихлофос, изъяли из магазинов в красноярском посёлке Красная Сопка, где насмерть отравились четверо детей. Ранее отмечалось, что отравление компонентами неустановленного средства от насекомых — приоритетная версия отравления семьи.

Лабораторные исследования не выявили превышения опасных веществ в продуктах, изъятых в сельском магазине и в доме семьи.

Родители и четверо детей почувствовали себя плохо утром 21 сентября. Накануне они ужинали курицей и пельменями. Семью госпитализировали. В течение трёх дней в больнице умерли все дети: сначала шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, затем девочки 11 и 12 лет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Выяснилось, что дом обрабатывали дихлофосом. Со слов родителей, дети в это время играли на улице, после чего вернулись домой. В СК сообщали, что в анализах членов отравившейся семьи нашли следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых.

Родителей погибших детей 25 сентября выписали из больницы. Женщине сохранили беременность на девятом месяце. Родственники ждали выписки родителей, чтобы организовать похороны детей. Они пройдут в посёлке 30 сентября.