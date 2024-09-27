Назаровский район, Красноярский край, 27 сентября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Глава семьи из Красноярского края, в которой от отравления погибли четверо детей, рассказал, что дом почти не проветрили после обработки дихлофосом. Об этом сообщили 27 сентября в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

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По словам мужчины, он якобы попросил всех выйти на улицу, после чего побрызгал в доме инсектицидным средством. Семья вернулась домой через два часа.

«Поскольку запаха не было в доме, он помещение не проветривал», — сказал представитель ведомства.

Была открыта лишь форточка, признался мужчина следователям.

Ранее в СК сообщили, что компоненты инсектицидов, которые нашли в организмах погибших детей, также обнаружили на шерсти мёртвого котёнка. Он жил в доме вместе с семьёй, его труп в ходе расследования нашли на свалке.

Как сообщало ИА Регнум, отравление компонентами неустановленного средства от насекомых — приоритетная версия отравления семьи в посёлке Красная Сопка Назаровского района.

Родители и четверо детей почувствовали себя плохо утром 21 сентября. Накануне они ужинали курицей и пельменями. Семью госпитализировали. В течение трёх дней в больнице умерли все дети: сначала шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, затем девочки 11 и 12 лет.

Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что дом обрабатывали дихлофосом. Следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, нашли в анализах членов семьи. При этом в продуктах, изъятых в сельском магазине и в доме семьи, превышения опасных веществ не выявили.

Родителей погибших детей 25 сентября выписали из больницы. Женщине сохранили беременность на девятом месяце. Похороны детей пройдут в посёлке 30 сентября.