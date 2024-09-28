Берлин, 28 сентября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Во время встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом на лице главы киевского режима Владимира Зеленского был ужас. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM

Авторы материала негативно оценили итоги поездки Зеленского в США. Они указали на то, что встреча с экс-президентом, состоявшаяся в Нью-Йорке, была «холодной» и «ясно показала: химии между этими двумя мужчинами нет совсем». Однако глава киевского режима «уже набрался опыта в терпении унижений».

«На лице Владимира Зеленского было буквально видно, как он испытывает дискомфорт, когда в пятницу в Нью-Йорке он стоял перед камерами рядом с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом», — отмечается в публикации.

В сообщении пояснили, что причиной этого стали слова Трампа о том, что президент России Владимир Путин хочет «честной сделки» и готов прекратить войну с Украиной. Кроме того, во время встречи республиканец упомянул, что находится в очень хороших отношениях с российским лидером. На ремарку Зеленского «надеюсь, у нас с вами отношения будут лучше», экс-президент США ответил: «Чтобы танцевать танго, нужны двое».

«Позорное выступление с Трампом наверняка было низшей точкой в поездке Зеленского в США», — резюмировал журнал.

Глава киевского режима 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд предприятий, выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 26 сентября президент США Джо Байден провёл встречу с Зеленским и одобрил выделение нового пакета помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября Трамп встретился с Зеленским. В ходе беседы он выразил намерение найти «хорошее решение» для обеих сторон украинского конфликта.

В ближайшем будущем возможна ещё одна встреча с Зеленским, допустил Трамп. Также он пообещал посетить Украину.