В ФРГ заметили ужас на лице Зеленского в ходе встречи с Трампом
Der Spiegel: на лице Зеленского в ходе встречи с Трампом стоял ужас
Берлин, 28 сентября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Во время встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом на лице главы киевского режима Владимира Зеленского был ужас. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Авторы материала негативно оценили итоги поездки Зеленского в США. Они указали на то, что встреча с экс-президентом, состоявшаяся в Нью-Йорке, была «холодной» и «ясно показала: химии между этими двумя мужчинами нет совсем». Однако глава киевского режима «уже набрался опыта в терпении унижений».
«На лице Владимира Зеленского было буквально видно, как он испытывает дискомфорт, когда в пятницу в Нью-Йорке он стоял перед камерами рядом с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом», — отмечается в публикации.
В сообщении пояснили, что причиной этого стали слова Трампа о том, что президент России Владимир Путин хочет «честной сделки» и готов прекратить войну с Украиной. Кроме того, во время встречи республиканец упомянул, что находится в очень хороших отношениях с российским лидером. На ремарку Зеленского «надеюсь, у нас с вами отношения будут лучше», экс-президент США ответил: «Чтобы танцевать танго, нужны двое».
«Позорное выступление с Трампом наверняка было низшей точкой в поездке Зеленского в США», — резюмировал журнал.
Глава киевского режима 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд предприятий, выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 26 сентября президент США Джо Байден провёл встречу с Зеленским и одобрил выделение нового пакета помощи Украине.
Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября Трамп встретился с Зеленским. В ходе беседы он выразил намерение найти «хорошее решение» для обеих сторон украинского конфликта.
В ближайшем будущем возможна ещё одна встреча с Зеленским, допустил Трамп. Также он пообещал посетить Украину.