Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2024, 22:47 — ИА Регнум. В ближайшем будущем возможна ещё одна встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 27 сентября заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

«Очень даже может состояться», — ответил Трамп на соответствующий вопрос корреспондента телеканала Fox News по итогам общения с украинской делегацией.

Также бывший американский лидер пообещал посетить Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября Трамп встретился с Зеленским в башне Trump Tower в Нью-Йорке. Здание было окружено полицейскими и сотрудниками спецслужб, также установили бетонные и металлические ограждения, а автоматические барьеры для проезда машин. В центре Манхэттена частично перекрывали движение.

Глава киевского режима во время встречи с бывшим американским президентом заявил, что боевые действия на Украине не завершатся до выборов в США в ноябре. По словам Зеленского, для Киева «сила США будет очень велика». Также он подчеркнул важность диалога с американским правительством для укрепления Украины.

Активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец, проанализировав жестикуляцию и мимику главы киевского режима, пришёл к выводу, что Зеленский осознал своё поражение после встреч с американскими политиками.