Пекин, 26 сентября, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Обвинения в адрес Китая, существующие в контексте украинского кризиса, имеют под собой скрытые мотивы, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

SARAH YENESEL/EPA/ТАСС Министр иностранных дел Китая Ван И

На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября состоялась встреча Ван И с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в ходе которой обсуждался, в частности, украинский кризис. Китайский министр подчеркнул, что Пекин остаётся на объективной и справедливой позиции по украинскому кризису, стремится охладить ситуацию и продолжит усилия ради достижения мира.

«Если всё ещё есть люди, которые осуждают Китай, то они руководствуются скрытыми мотивами, пытаются переложить ответственность на Китай», — приводит слова Ван И официальный сайт китайского МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский во время интервью назвал китайско-бразильское предложение деструктивным. По его мнению, страны якобы заранее обсудили свою мирную инициативу с Россией. Он добавил, что Украина не готова обменивать территории на мир с РФ, страну не устраивает вариант остановки конфликта по линии фронта.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что КНР продолжит продвигать идею мирных переговоров по урегулированию кризиса на Украине.

Ранее власти Китая предупредили Украину об ухудшении двусторонних отношений из-за признания Киевом китайских компаний «спонсорами войны». Предупреждение было передано Киеву в декабре 2023 года на встрече посла КНР в Киеве с высокопоставленными членами украинского правительства.