Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Восстановление прямого диалога между сторонами конфликта на Украине имеет на данный момент решающее значение, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время своего выступления в ГА ООН 24 сентября.

Global Look Press/IMAGO/Ton Molina Луис Инасиу Лула да Силва

«Уже ясно, что ни одна из сторон не сможет достичь всех своих целей военным путём. Использование всё более разрушительного оружия напоминает самые тёмные времена бесплодной конфронтации холодной войны. Создание условий для возобновления прямого диалога между сторонами имеет решающее значение в данный момент», — отметил лидер.

Он также отметил, что именно такая позиция изложена в проекте Китая и Бразилии по прекращению боевых действий на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября, Китай и Бразилия представили Украине совместный план по урегулированию конфликта. Согласно совместному меморандуму Китая и Бразилии «Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса», конфликт на Украине может быть решен только за счёт переговоров и мирной конференции между Москвой и Киевом. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал план двух государств «деструктивным», а также отметил, что этот план предварительно обсуждался с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность РФ к переговорам, однако Киев ввёл запрет на них на законодательном уровне.