Киев, 25 августа, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Украина не готова обменивать территории на мир с Россией. Об этом 25 августа заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

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Политик подчеркнул, что страну не устраивает вариант остановки конфликта по линии фронта.

«Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира», — процитировало его издание «Страна. ua».

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Зеленский заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также не исключил вероятность того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года, допустив, что её итогом станет потеря Киевом ещё части территорий.

При этом в октябре 2022 года глава киевского режима подписал указ, согласно которому переговоры с российским президентом на Украине запрещаются на законодательном уровне. Соответствующий запрет действует в стране до сих пор.

14 июня Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от планов вступить в НАТО.

27 июля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны могут не рассчитывать на капитуляцию России, её не будет. Он отметил, что Запад не прислушивается к заявлениям российской стороны и продолжает призывать к конструктивному подходу.