Пекин, 13 сентября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Китай продолжит продвигать идею мирных переговоров по урегулированию кризиса на Украине, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Я хочу ещё раз подчеркнуть, что Китай и Бразилия выдвинули «Консенсус из шести пунктов» с целью поспособствовать решению неотложной задачи по смягчению ситуации», — сказала представитель МИД КНР, комментируя критику главой киевского режима Владимиром Зеленским бразильско-китайского плана по решению конфликта.

Ранее Зеленский раскритиковал план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта, назвав его деструктивным. По его мнению, данное предложение является «просто политическим заявлением». Кроме того, Зеленский заявил, что Бразилия и КНР якобы предварительно обсудили свою мирную инициативу с Россией.

23 мая в рамках встречи главы МИД КНР Ван И со спецпредставителем президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом было опубликовано совместное заявление, в котором говорится, что единственным вариантом урегулировать украинский конфликт является проведение переговоров. Страны предложили провести «в подходящее время» международную конференцию.

21 июля глава киевского режима заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также предположил, что итогом «горячей стадии» конфликта на Украине станет потеря Киевом ещё части территорий.

При этом в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий проведение переговоров на Украине с российским лидером на законодательном уровне. Соответствующий запрет действует в стране до сих пор.

Владимир Путин назвал условия, при которых российская сторона готова вести переговоры о завершении украинского конфликта. Он заявил, что Киев должен вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от идеи вступить в НАТО.