МИД КНР ответил Зеленскому на критику мирного плана по Украине
Пекин, 13 сентября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Китай продолжит продвигать идею мирных переговоров по урегулированию кризиса на Украине, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Я хочу ещё раз подчеркнуть, что Китай и Бразилия выдвинули «Консенсус из шести пунктов» с целью поспособствовать решению неотложной задачи по смягчению ситуации», — сказала представитель МИД КНР, комментируя критику главой киевского режима Владимиром Зеленским бразильско-китайского плана по решению конфликта.
Ранее Зеленский раскритиковал план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта, назвав его деструктивным. По его мнению, данное предложение является «просто политическим заявлением». Кроме того, Зеленский заявил, что Бразилия и КНР якобы предварительно обсудили свою мирную инициативу с Россией.
23 мая в рамках встречи главы МИД КНР Ван И со спецпредставителем президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом было опубликовано совместное заявление, в котором говорится, что единственным вариантом урегулировать украинский конфликт является проведение переговоров. Страны предложили провести «в подходящее время» международную конференцию.
21 июля глава киевского режима заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также предположил, что итогом «горячей стадии» конфликта на Украине станет потеря Киевом ещё части территорий.
При этом в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий проведение переговоров на Украине с российским лидером на законодательном уровне. Соответствующий запрет действует в стране до сих пор.
Владимир Путин назвал условия, при которых российская сторона готова вести переговоры о завершении украинского конфликта. Он заявил, что Киев должен вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от идеи вступить в НАТО.