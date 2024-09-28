Москва, 28 сентября, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Разрешение Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь российских территорий может послужить основанием для применения ядерного оружия в соответствии с обновлённой доктриной. Такое мнение высказал 28 сентября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Депутат подчеркнул, что окончательное решение остаётся за Верховным главнокомандующим — президентом РФ Владимиром Путиным.

«Это может послужить основанием, но решение будет принимать Верховный главнокомандующий. Может послужить», — пояснил «РИА Новости» Картаполов.

По словам парламентария, существует множество различных факторов, которые необходимо учитывать одновременно, поэтому нельзя делать однозначных заявлений, но и исключать возможность также нельзя, добавил Андрей Картаполов, отметив то, как «напряглись бывшие западные партнёры», обсуждая этот серьёзный аргумент.

Как сообщало ИА Регнум, руководителям стран, нервно отреагировавшим на заявление Владимира Путина по ядерной доктрине, нужно успокоиться и действовать без странных эмоций, заявил 27 сентября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

25 сентября президент предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны также может повлечь за собой ядерный ответ.

Медведев охарактеризовал изменение ядерной доктрины России как «событие, которого ждали». По его словам, теперь есть повод призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе».

Обновление ядерной доктрины России является определённым сигналом недружественным РФ странам, заявил 26 сентября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.