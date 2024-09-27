Москва, 27 сентября, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Руководителям стран, нервно отреагировавшим на заявление президента России Владимира Путина по ядерной доктрине, нужно успокоиться и действовать без странных эмоций, заявил 27 сентября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Можно сослаться, наверное, на психическое состояние, которое у них сложилось после того, как президент России объявил новые подходы к Основам государственной политики в области ядерного сдерживания. Они должны успокоиться и дальше действовать исходя из интересов своих стран, а не каких-то странных эмоций», — сказал он ТАСС.

Ранее Медведев охарактеризовал изменение ядерной доктрины России как «событие, которого ждали». По его словам, теперь есть повод призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе».

25 сентября Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны также может повлечь за собой ядерный ответ.

Обновление ядерной доктрины России является определённым сигналом недружественным РФ странам, заявил 26 сентября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Британская газета Financial Times написала, что пересмотр ядерной доктрины России стал чётким сигналом Западу от президента РФ. В публикации отмечается, что этот сигнал адресован западным союзникам Украины, в том числе США и Великобритании, которые намерены разрешить Киеву наносить удары вглубь России ракетами западного производства Storm Shadow.