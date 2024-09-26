Москва, 26 сентября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Обновление ядерной доктрины России является определённым сигналом недружественным РФ странам. Об этом 26 сентября журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам представителя Кремля, уточнение ядерной доктрины нужно считать определённым сигналом недружественным России государствам.

«Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях, в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причём необязательно ядерными», — добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Он пояснил, что в обновлённой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, в том числе критическая угроза суверенитету в условиях применения противником обычного оружия.

Так, в проекте основ дополнена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также расширили перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания, пояснил российский лидер.

Кроме того, в обновлённой редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства Путин предложил рассматривать как их совместное нападение на страну.

Позже британская газета Financial Times написала, что Пересмотр ядерной доктрины РФ стал чётким сигналом Западу от президента РФ. В публикации отмечается, что сигнал адресован западным союзникам Украины, в том числе США и Великобритании, которые намерены разрешить Киеву наносить удары вглубь России ракетами западного производства Storm Shadow.