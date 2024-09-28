Брянская область, 28 сентября, 2024, 06:43 — ИА Регнум. В посёлке Локоть Брянской области утром 28 сентября случился пожар на деревообрабатывающем предприятии. Огонь быстро распространяется, пожарные изначально зафиксировали возгорание на 1 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

По уточнённой информации спасателей, площадь пожара увеличилась до 2500 кв. метров.

Огнём объяты уже два здания по производству поддонов, горит готовая продукция, пиломатериалы.

В тушении огня задействовано 64 специалиста и 21 единица техники.

Как сообщало ИА Регнум, количество погибших при взрыве автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале в Дагестане увеличилось до 11 человек, пострадавших — 22.

Вечером 27 сентября на АЗС на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в Махачкале прогремели взрывы. Затем началась детонация подземных резервуаров станции, а у самой АЗС был заметен густой столб дыма. После этого возник сильный пожар.

В Махачкале спасли 14 человек из столовой, которая находилась в непосредственной близости от эпицентра взрывов на АЗС.

На территории Карабудахкентского района Дагестана, где произошли взрывы на АЗС, ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти республики в связи с трагедией объявили 28 сентября днём траура. Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что виновные понесут наказания.