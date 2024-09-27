Махачкала, 28 сентября, 2024, 00:01 — ИА Регнум. На взорвавшейся 27 сентября автозаправке в Махачкале удалось спасти 14 человек, которые были в столовой в момент происшествия. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

МЧС РФ На заправке в Махачкале

Столовая АЗС находится в непосредственной близости от эпицентра взрывов.

В момент второго взрыва у здания общепита обрушилась стена. 14 человек, которые находились внутри, удалось спасти.

Пострадавшим оказали помощь.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на автозаправочной станции на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в пригороде Махачкалы прогремели вечером 27 сентября. На видео очевидцев попал второй взрыв на АЗС. На кадрах видна детонация подземных резервуаров станции, а у самой АЗС был заметен густой столб дыма. После взрывов возник сильный пожар.

По информации главы республики Сергея Меликова, трагедия унесла жизни десяти человек, в том числе двух детей. Всего пострадал 21 человек. Принято решение объявить день траура 28 сентября.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов после очередного ЧП заявил, что ответственным за работу и безопасность автозаправочных станций на всех уровнях надо сделать выводы.