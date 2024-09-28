Махачкала, 28 сентября, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Количество погибших при взрыве автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале в Дагестане увеличилось до 11 человек. Об этом 28 сентября сообщили в МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

Спасатели извлекли из-под завалов тело ещё одного погибшего, уточнили в Telegram-канале ведомства.

Всего в результате взрыва на заправке в пригороде Махачкалы пострадали 22 человека, 11 человек погибли, из них двое детей.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 сентября на АЗС на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в Махачкале прогремели взрывы. Затем началась детонация подземных резервуаров станции, а у самой АЗС был заметен густой столб дыма. После этого возник сильный пожар.

В Махачкале спасли 14 человек из столовой, которая находилась в непосредственной близости от эпицентра взрывов на АЗС. Пострадавшим оказали помощь.

На территории Карабудахкентского района Дагестана, где произошли взрывы на АЗС, ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти республики в связи с трагедией объявили 28 сентября днём траура. Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что виновные понесут наказания.

Проверки автозаправочных станций в Дагестане выявили более 4,5 тыс. нарушений требований безопасности. Среди наиболее частых нарушений — установка дополнительного резервуара для хранения сжиженного углеводородного газа, которого нет в проекте, и размещение площадки для слива сжиженного углеводородного газа с нарушением проектной документации; отсутствие сигнализаторов загазованности, срыв сроков проведения экспертиз промышленной безопасности технических устройств.