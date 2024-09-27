Махачкала, 27 сентября, 2024, 23:08 — ИА Регнум. В Дагестане 28 сентября объявлен днём траура в связи с трагедией на одной из автозаправок Махачкалы, где погиб и пострадал в общей сложности 21 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Для всех нас очень тяжёлый день. Случилась трагедия, которая унесла жизни десяти наших земляков, в том числе двух детей. Всего пострадал 21 человек. Принял решение объявить день траура 28 сентября», — сообщил Меликов.

Глава выразил соболезнования тем, «в чьи дома пришло горе», и заверил, что всем пострадавшим окажут поддержку. Он также отметил, что «трагедия вновь показала единство и сплочённость дагестанцев».

Сергей Меликов уточнил, что МЧС РФ ликвидировало открытое горение на АЗС. Ответственные структуры выяснят все обстоятельства случившегося, разберутся в причинах.

«Виновные, конечно, понесут наказание», — заверил глава Дагестана.

Он поблагодарил все службы и жителей, которые самоотверженно помогали раненым.

Как сообщало ИА Регнум, председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов после очередного ЧП заявил, что ответственным за работу и безопасность автозаправочных станций на всех уровнях надо сделать выводы.

Взрывы на автозаправочной станции на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в пригороде Махачкалы прогремели вечером 27 сентября. На видео очевидцев попал второй взрыв на АЗС. На кадрах видна детонация подземных резервуаров станции, а у самой АЗС был заметен густой столб дыма. После взрывов возник сильный пожар.

14 августа 2023 года во время техобслуживания автомобилей на СТО в пригороде Махачкалы произошло возгорание. Огонь перекинулся на место хранения селитры. В результате произошёл взрыв, воспламенились здания и находящаяся поблизости АЗС.

Число жертв взрыва выросло до 36, один из пострадавших скончался в Москве.