Махачкала, 28 сентября, 2024, 01:53 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Карабудахкентского района Дагестана, где накануне произошли взрывы на АЗС. Об этом сообщили 28 сентября в районной администрации.

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Режим ЧС местные власти ввели муниципального значения.

«Режим действует с 23:00 (мск) 27 сентября до особого распоряжения», — пояснили в администрации.

Границы ЧС определены в пределах территории села Агачаул Карабудахкентского района.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы прогремели вечером 27 сентября. На видео очевидцев попал второй взрыв на АЗС. На кадрах видна детонация подземных резервуаров станции, а у самой АЗС был заметен густой столб дыма. После взрывов возник сильный пожар.

По информации главы республики Сергея Меликова, трагедия унесла жизни десяти человек, в том числе двух детей. Всего пострадал 21 человек. Удалось спасти 14 человек, которые были в столовой в момент происшествия. Принято решение объявить в Дагестане день траура 28 сентября.

14 августа 2023 года во время техобслуживания автомобилей на СТО в пригороде Махачкалы произошло возгорание. Огонь перекинулся на место хранения селитры. В результате произошёл взрыв, воспламенились здания и находящаяся поблизости АЗС. Число жертв взрыва выросло до 36, один из пострадавших скончался в Москве.