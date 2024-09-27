Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Содержательными выдались переговоры с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Об этом 27 сентября заявил после встречи глава киевского режима Владимир Зеленский.

rbc.ru Дональд Трамп и Владимир Зеленский

«Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему «план победы». Подробно обсудили ситуацию на Украине и последствия конфликта для населения страны», — написал он в Telegram-канале.

Зеленский добавил, что после обсуждения многих деталей стороны имеют общее мнение о необходимости прекращения боевых действий. При этом Россия не должна одержать победу, резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября по итогам встречи с Зеленским Трамп заявил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером. Также он пообещал в случае победы на выборах в ноябре 2024 года работать с обеими американскими партиями для урегулирования конфликта на Украине. Трамп выразил намерение найти «хорошее решение» для обеих противоборствующих сторон.

В ближайшем будущем возможна ещё одна встреча с Владимиром Зеленским, допустил 27 сентября Дональд Трамп. Кроме того, он пообещал посетить Украину.

Трамп встретился с Зеленским в башне Trump Tower в Нью-Йорке. Здание было окружено полицейскими и сотрудниками спецслужб, также установили бетонные и металлические ограждения, автоматические барьеры для проезда машин. В центре Манхэттена частично перекрывали движение.

Активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец проанализировал жестикуляцию и мимику главы киевского режима. По его мнению, Зеленский осознал своё поражение после встреч с американскими политиками.