Зеленский заявил о содержательной беседе с Трампом
Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом в Нью-Йорке очень содержательной
Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Содержательными выдались переговоры с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Об этом 27 сентября заявил после встречи глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему «план победы». Подробно обсудили ситуацию на Украине и последствия конфликта для населения страны», — написал он в Telegram-канале.
Зеленский добавил, что после обсуждения многих деталей стороны имеют общее мнение о необходимости прекращения боевых действий. При этом Россия не должна одержать победу, резюмировал он.
Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября по итогам встречи с Зеленским Трамп заявил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером. Также он пообещал в случае победы на выборах в ноябре 2024 года работать с обеими американскими партиями для урегулирования конфликта на Украине. Трамп выразил намерение найти «хорошее решение» для обеих противоборствующих сторон.
В ближайшем будущем возможна ещё одна встреча с Владимиром Зеленским, допустил 27 сентября Дональд Трамп. Кроме того, он пообещал посетить Украину.
Трамп встретился с Зеленским в башне Trump Tower в Нью-Йорке. Здание было окружено полицейскими и сотрудниками спецслужб, также установили бетонные и металлические ограждения, автоматические барьеры для проезда машин. В центре Манхэттена частично перекрывали движение.
Активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец проанализировал жестикуляцию и мимику главы киевского режима. По его мнению, Зеленский осознал своё поражение после встреч с американскими политиками.