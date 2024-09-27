Вашингтон, 27 сентября, 2024, 22:26 — ИА Регнум. В США после встреч с местными политиками украинский лидер Владимир Зеленский осознал своё поражение. К такому выводу пришёл американский активист и ветеран Военно-морского флота страны Джек Пособец.

Ron Adar/Global Look Press Владимир Зеленский

«Он знает, что всё кончено», — написал Пособец в соцсети Х.

Своим мнением ветеран поделился, проанализировав жестикуляцию и мимику главы киевского режима.

Встреча Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом состоялась 27 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский приехал на встречу с Трампом под усиленной охраной. По данным СМИ, движение в центре Манхэттена частично перекрывали, вокруг здания установили бетонные и металлические ограждения, а также автоматические барьеры для проезда машин.

Днём ранее, 26 сентября, украинский лидер встречался с президентом США Джо Байденом, одобрившим выделение нового пакета помощи Украине. Предполагалось, что в этот же день состоится и встреча Трампа с Зеленским, однако позднее стало известно, что сторонам не удалось договориться. Предположительно, команда экс-президента США пригласила украинскую делегацию провести встречу в резиденции Трампа, но она от этого отказалась, чтобы не создать впечатление поддержки его кандидатуры Зеленским. В итоге встреча состоялась в Нью-Йорке в башне Trump Tower.

Издание Politico написало, что глава Белого дома и его советники усомнились в «плане победы» Зеленского. Авторы добавили, что у администрации США также возникли вопросы о дальнейшем развитии украинского конфликта, включая то, в какой форме и насколько долго будут продолжаться боевые действия.