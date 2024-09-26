Лондон, 26 сентября, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Пересмотр ядерной доктрины РФ стал чётким сигналом Западу от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

В публикации отмечается, что сигнал адресован западным союзникам Украины, в том числе США и Великобритании, которые намерены разрешить Киеву наносить удары вглубь России ракетами западного производства Storm Shadow.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Он пояснил, что в обновлённой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, в том числе критическая угроза суверенитету в условиях применения противником обычного оружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что необходимость уточнить ядерную доктрину России возникла в связи с деструктивными действиями коллективного Запада, в том числе из-за провоцирования продолжения горячей фазы украинского конфликта. Все действия западных стран учитываются и анализируются в Москве, чтобы затем лечь в основу предложений, которые будут сформулированы.

По словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, обновление ядерной доктрины России является «событием, которого ждали».