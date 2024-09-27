Москва, 27 июля, 2021, 16:49 — ИА Регнум. У схиархимандрита Илия (Ноздрина), являющего личным духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла, диагностирован COVID-19. Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе Московского патриархата.

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Отмечается, что состояние 89-летнего старца Оптиной пустыни оценивается как удовлетворительное. Отец Илий находится под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, ранее в рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии сообщили, что в Русской православной церкви уже 5185 человек из числа клириков и монашествующих переболели COVID-19, 175 человек скончались от заболевания.