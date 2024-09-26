Москва, 26 сентября, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отчёт Счётной палаты США о том, что Запад обучал украинских военных.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Счётная палата Соединённых Штатов опубликовала отчёт, в котором говорится, что западные страны обучили у себя около 127 тыс. украинских боевиков.

«А затем Зеленский их убил», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, западные страны обучили около 127 тыс. военных ВСУ за пределами Украины, говорится в опубликованном 26 сентября докладе Счётной палаты США.

В январе 2024 года в Пентагоне заявили, что в общей сложности США и их союзники обучили 118 тыс. бойцов ВСУ. США подготовили около 18 000 человек, ещё около 16 300 — Германия.

Усталость, безнадёжное положение и разногласия с командованием вынуждают украинских боевиков дезертировать, рассказал российским силовикам задержанный экс-участник группировки «Айдар» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Ничепоренко. Многие готовы сложить оружие, так как видят, что ситуация в зоне боевых действий зашла в тупик, признался военный.

Даже Запад не располагает никакими внятными положениями так называемого мирного плана, предложенного главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил 26 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.