Вашингтон, 26 сентября, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Западные страны обучили около 127 тыс. военных ВСУ за пределами Украины, говорится в опубликованном 26 сентября докладе Счётной палаты США.

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Уточняется, что США обучили около 16% от общего количества бойцов. Кроме того, более 30 государств мира помогли с обучением около 116 тыс. военных ВСУ.

Ранее первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис информировал, что страны Европейского союза с ноября 2022 года обучили уже около 60 тыс. военных Вооружённых сил Украины на собственной территории.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года в Пентагоне заявили, что в общей сложности США и их союзники обучили 118 тыс. бойцов ВСУ. США подготовили около 18 000 человек, ещё около 16 300 — Германия.

В июне 2023 года французская газета Le Monde сообщала, что местные инструкторы обучили порядка 2 тыс. военнослужащих ВСУ на курсах сроком от трёх недель до двух месяцев. Считалось, что этого будет достаточно для обучения, но дисциплина у обучающихся была плохой, и, как рассказал изданию один из французских военных, бойцы ВСУ «бросались вперёд, как стадо, и громко кричали».