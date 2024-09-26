* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Луганск, 26 сентября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Усталость, безнадёжное положение и разногласия с командованием вынуждают украинских боевиков дезертировать с позиций в зоне проведения СВО, рассказал российским силовикам задержанный экс-участник группировки «Айдар» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Ничепоренко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дезертирство, конечно, присутствует. Люди всё равно бегут. С позиций бегут, потому что их там просто бросают, как «мясо». Люди измотаны, уставшие, то есть нас никто не понимает», — сказал Ничепоренко на оперативном видео, распространённом управлением ФСБ России по ЛНР.

Он добавил, что многие готовы сложить оружие, так как видят, что ситуация в зоне боевых действий зашла в тупик.

По словам Ничепоренко, сам он попал в группировку случайно, а во время службы регулярно употреблял наркотики. Он признался, что было страшно находиться на позициях с сослуживцами, находившимися под действием алкоголя или наркотиков.

В ФСБ сообщили, что Ничепоренко был задержан при участии погрануправления по Курской области. В отношении него возбудили уголовное дело об участии в террористическом сообществе. Приговором Южного окружного военного суда боевику назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября УФСБ России по ЛНР показало кадры задержания и допроса украинского гражданина, жителя Новоайдарского района, подозреваемого в участии в боевых действиях в составе группировки «Айдар». Задержанный рассказал, что в формировании «процветал бардак», наблюдались неуставные отношения и пьянство.