Вашингтон, 23 января, 2024, 15:37 — ИА Регнум. В общей сложности США и их союзники обучили 118 тыс. бойцов ВСУ. Об этом стало известно 23 января.

Global look Press/Presidential Office of Ukraine

«США и около 30 международных партнёров продолжают обучать украинские силы и на сегодняшний день обучили в общей сложности 118 000 украинцев в точках по всему миру», — привело агентство Associated Press слова представителя армии США в Европе и Африке, полковника Марти О’Доннелла.

Он уточнил, что США подготовили около 18 000 человек, ещё около 16 300 — Германия. В настоящий момент, по словам О’Доннелла, проходят подготовку ещё около 1500 украинцев.

Как отмечается в статье, начиная с февраля 2022 года США выделили Украине более $44,2 млрд помощи в сфере безопасности, в конце 2023 года средства в распоряжении Пентагона закончились из-за конфликта законодателей по вопросу параметров дальнейшей поддержки Киева. Ранее приобретённые вооружения продолжат поступать на Украину. Также вашингтонская администрация направила запрос на дополнительное финансирование в 2024 финансовом году помощи Украине и Израилю и на «противодействие» Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, затребовав в общей сложности около $106 млрд. Как подчеркнули авторы статьи, дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остаётся неясной.

Как сообщало ИА Регнум в июне 2023 года, по информации французской газеты Le Monde, местные инструкторы обучили порядка 2 тыс. военнослужащих ВСУ на курсах сроком от трёх недель до двух месяцев. Считалось, что этого будет достаточно для обучения, но дисциплина у обучающихся была плохой, и, как описал один из французских военных, украинцы «бросались вперёд, как стадо, и громко кричали».

В октябре взятый в плен российскими военными боец ВСУ рассказал, что украинцев в Германии обучали американские инструкторы, но обучение ничем не отличалось от подготовки непосредственно на Украине. По словам мужчины, он не заметил разницы в процессах обучения в Житомире и в Германии, и во время курсов бойцы ВСУ не знали должностей, званий и фамилий инструкторов. Через два месяца после этого в США заявили, что тренировали украинских военнослужащих перед их контрнаступлением по образцу армии США, как это делалось в Афганистане, Ираке или Вьетнаме, но подход оказался безуспешным.

Ко всему прочему из-за проблем с мобилизацией на Украине предназначенные для их обучения немецкие центры оказались заполнены лишь наполовину. В декабре 2023 года бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве капитан первого ранга Гарри Табах заявил, что украинские военные не обучены даже азам стратегии. По его словам, выделенные США средства не помогут им грамотно воспользоваться этим.