Москва, 26 сентября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Даже Запад не располагает никакими внятными положениями так называемого «мирного плана», предложенного главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил 26 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press/IMAGO/Ron Adar

Представителя Кремля спросили, будет ли Россия рассматривать этот план, если его примет Запад, как угрозу своему суверенитету и основание для применения ядерного оружия.

«Ни о каком принятии там речи не идёт. Чего они будут принимать? Пока ничего осязаемого-то нет даже для них», — сказал Песков.

Ранее Песков отмечал, что пока невозможно проводить анализ «плана победы» Зеленского, опираясь на сообщения из зарубежных СМИ. Представитель Кремля добавил, что Кремль изучит «план» в случае, если появится какая-либо официальная информация о нём.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Он отметил, что в обновлённой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, в том числе критическая угроза суверенитету в условиях применения противником обычного оружия.

5 сентября Зеленский заявил о желании представить президенту США Джо Байдену «план победы» Киева в украинском конфликте. СМИ отмечали, что план включает пять пунктов, в том числе продолжение боевых действий в Курской области, получение от западных стран современного оружия, а также присоединение Украины к НАТО и ЕС.