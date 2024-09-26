Берлин, 26 сентября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» подорвали противники энергетической независимости ФРГ, они должны быть наказаны, заявил 26 сентября сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла в соцсети Х.

ИА Регнум

«Два года назад противники германского энергетического суверенитета взорвали «Северный поток». Жизненно важная артерия германской промышленности была перерезана», — написал он.

Хрупалла подчеркнул, что его фракция в Бундестаге требует расследовать и наказать всех виновных. По его мнению, «Северный поток» должен быть отремонтирован, открыт и защищён.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Российская сторона квалифицировало это событие как теракт. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что диверсию невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. По его словам, подрыв был организован американскими спецслужбами.

25 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в ходе расследования теракта на «Северных потоках» было выдано несколько ордеров на арест.

Немецкое издание Spiegel со ссылкой на осведомлённый источник в тот же день сообщило, что подрывы газопроводов организовали водолазы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы Романом Червинским.

Подлинного расследования подрыва газопроводов так и не было проведено, а те «расследования» европейских стран, результаты которых были опубликованы, больше напоминают шутку, отмечал глава МИД Венгрии Петер Сияйрто.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал развлечением версию о подрыве «Северных потоков» водолазами. Её используют с целью отвлечь внимание от истинных причин диверсии, добавил он.