Сийярто назвал несерьёзным расследование диверсии на «Северном потоке»
Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Отсутствие на Западе в течение двух лет серьёзного расследования диверсии на «Северных потоках» — возмутительно, прошедшее ранее «расследование» несерьёзно и больше похоже на шутку, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью «РИА Новости».
«Возмутительно, что по прошествии двух лет никто ничего не говорит, никакого серьёзного расследования не проводилось. Так называемые расследования больше похожи на шутку или трагедию», — сказал Сияйрто.
Он подчеркнул, что если бы имело место серьёзное расследование, к настоящему времени уже был бы какой-то результат.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе ведущегося в ФРГ расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» было выдано несколько ордеров на арест. Расследование находится в ведении генеральной прокуратуры Германии.
26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Россия квалифицировала это событие как теракт.
Журналисты немецкого журнала Der Spiegel отмечали, что, по их данным, операция по подрыву «Северных потоков» обошлась в 330 тыс. долларов, а группа диверсантов в основном состояла их гражданских лиц.
Президент России Владимир Путин заявлял, что диверсию невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. Подрыв был организован американскими спецслужбами, отмечал глава государства.