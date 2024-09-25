Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Отсутствие на Западе в течение двух лет серьёзного расследования диверсии на «Северных потоках» — возмутительно, прошедшее ранее «расследование» несерьёзно и больше похоже на шутку, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Возмутительно, что по прошествии двух лет никто ничего не говорит, никакого серьёзного расследования не проводилось. Так называемые расследования больше похожи на шутку или трагедию», — сказал Сияйрто.

Он подчеркнул, что если бы имело место серьёзное расследование, к настоящему времени уже был бы какой-то результат.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе ведущегося в ФРГ расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» было выдано несколько ордеров на арест. Расследование находится в ведении генеральной прокуратуры Германии.

26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Россия квалифицировала это событие как теракт.

Журналисты немецкого журнала Der Spiegel отмечали, что, по их данным, операция по подрыву «Северных потоков» обошлась в 330 тыс. долларов, а группа диверсантов в основном состояла их гражданских лиц.

Президент России Владимир Путин заявлял, что диверсию невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. Подрыв был организован американскими спецслужбами, отмечал глава государства.