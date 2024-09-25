США планируют объявить о выделении Украине помощи ещё на $8 млрд
Reuters: США 26 сентября могут заявить о выделении ВСУ дополнительных $8 млрд
Вашингтон, 26 сентября, 2024, 00:01 — ИА Регнум. США 26 сентября в ходе визита в Вашингтон главы киевского режима Владимира Зеленского намерены объявить о предоставлении Украине ещё 8 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным журналистов, администрация Белого дома уже ведёт переговоры с Конгрессом о предоставлении Киеву 5,6 млрд долларов до 30 сентября.
Ещё одно запланированное объявление будет касаться поддержки ВСУ на сумму 2,4 млрд долларов в рамках программы «Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности». Это позволит администрации закупать оружие для Украины у компаний, а не изымать его с американских складов.
Предположительно, новый пакет будет включать боеприпасы, оружие для борьбы с беспилотниками, материалы для поддержки производства боеприпасов на Украине.
Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября информацию о выделении нового пакета помощи Киеву на сумму в размере 375 млн долларов подтвердил представитель американской администрации. По его словам, в пакет войдут среди прочего кассетные боеприпасы. О предстоящем решении США объявят в ближайшие дни.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 24 сентября в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН призвал честно признать, что поставки оружия Киеву странами Запада не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта.
Украинская армия, несмотря на развединформацию, обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных, отправку наёмников, оказалась на грани полного разгрома, заявил в этот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Западная помощь киевскому режиму не изменит ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, которые оказывают ей поддержку, неоднократно подчёркивали в Кремле.