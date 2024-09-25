Вашингтон, 26 сентября, 2024, 00:01 — ИА Регнум. США 26 сентября в ходе визита в Вашингтон главы киевского режима Владимира Зеленского намерены объявить о предоставлении Украине ещё 8 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум Поставки оружия НАТО. ВСУ. Танк. Военная помощь

По данным журналистов, администрация Белого дома уже ведёт переговоры с Конгрессом о предоставлении Киеву 5,6 млрд долларов до 30 сентября.

Ещё одно запланированное объявление будет касаться поддержки ВСУ на сумму 2,4 млрд долларов в рамках программы «Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности». Это позволит администрации закупать оружие для Украины у компаний, а не изымать его с американских складов.

Предположительно, новый пакет будет включать боеприпасы, оружие для борьбы с беспилотниками, материалы для поддержки производства боеприпасов на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября информацию о выделении нового пакета помощи Киеву на сумму в размере 375 млн долларов подтвердил представитель американской администрации. По его словам, в пакет войдут среди прочего кассетные боеприпасы. О предстоящем решении США объявят в ближайшие дни.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 24 сентября в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН призвал честно признать, что поставки оружия Киеву странами Запада не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта.

Украинская армия, несмотря на развединформацию, обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных, отправку наёмников, оказалась на грани полного разгрома, заявил в этот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Западная помощь киевскому режиму не изменит ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, которые оказывают ей поддержку, неоднократно подчёркивали в Кремле.