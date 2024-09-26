Москва, 26 сентября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Здравомыслящие главы государств, политики, аналитики и ранее прекрасно понимали серьёзность заявлений президента России Владимира Путина, тем более когда речь идёт о такой беспрецедентной конфронтации, заявил на брифинге 26 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя реакцию Запада на изменение ядерной доктрины РФ.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Всему миру и здравомыслящим людям и так хорошо известно о нашем ядерном потенциале и о его сдерживающей роли», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что идёт корректировка параметров ядерного сдерживания с учётом тех элементов напряжённости, которые складываются по периметру границ России.

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что обновление ядерной доктрины России является определённым сигналом недружественным РФ странам.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России в части определения условий применения ядерного оружия. Глава государства обратил внимание, что в обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ.

Ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан, подчеркнул глава государства.

По словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, обновление ядерной доктрины России является «событием, которого ждали».

Британская газета Financial Times написала, что пересмотр ядерной доктрины РФ стал чётким сигналом Западу от президента РФ. В публикации отмечается, что сигнал адресован западным союзникам Украины, в том числе США и Великобритании, которые намерены разрешить Киеву наносить удары вглубь России ракетами западного производства Storm Shadow.