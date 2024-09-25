Москва, 25 сентября, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии, заявил 25 сентября президент России Владимир Путин на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника союзного государства», — сказал он.

Глава государства отметил, что с белорусской стороной, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко все эти вопросы согласованы. Ядерное оружие может быть применено в том числе в том случае, если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу суверенитету РФ, сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россия обязана учитывать возникновение новых источников военных угроз и рисков для себя и своих союзников.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа Лукашенко заявлял, что Минск не будет применять имеющееся на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО), пока никто не нападёт на неё. Он также назвал нарушение государственной границы республики красной линией, на пересечение которой будет дан мгновенный ответ.

В июне начальник авиации Белоруссии Леонид Давидович заявил, что военнослужащие в республике прошли полный курс подготовки по применению ТЯО, переданного Москвой Минску. Они уже готовы к выполнению боевых действий, отработанных на учениях, которые провели российские специалисты.

О размещении российского ТЯО Путин и Лукашенко договорились в марте 2023 года. Позднее Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд. Путин отметил, что Россия не передаёт ядерное оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике. В Москве и Минске подчеркнули, что решение о размещении российского ТЯО в Белоруссии — ответ на агрессивные провокации Запада.