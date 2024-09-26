Красноярск, 26 сентября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Следствие получило результаты лабораторных исследований продуктов питания, которые были изъяты в магазине и в доме отравившейся семьи в Красноярском крае. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

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«В пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушёной рыбе, питьевой воде превышения нормируемых значений не выявлено», — указано в сообщении.

Представители ведомства отметили, что все пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Химические исследования на наличие токсических веществ в продуктах, отобранных из дома, продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, а утром им стало плохо. Всех отравившихся госпитализировали. В больнице в тот же день умерли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Утром 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя девочка, а 23 сентября — четвёртый ребёнок, 12-летняя девочка.

По предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Выяснилось, что дом обрабатывали дихлофосом. Со слов родителей, дети в это время играли на улице, после чего вернулись домой. Представители СК региона проинформировали, что в анализах членов отравившейся семьи нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса.

Отравление аэрозольным препаратом от насекомых является основной версией отравления семьи в Назаровском районе Красноярского края, отмечали в прокуратуре. К проведению исследования для установления точной причины отравления подключили столичных экспертов.

Родителей погибших детей 25 сентября выписали из больницы. Женщине сохранили беременность на девятом месяце.

Представители управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии проинформировали, что экспертизы по точным причинам смерти четверых детей будут готовы через месяц.