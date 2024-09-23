Назаровский район, Красноярский край, 23 сентября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Дом, в котором проживала отравившаяся семья из Красноярского края, обрабатывался дихлофосом в день трагедии. Об этом сообщили в Региональном главке Следственного комитета РФ.

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«Родители говорят, что обрабатывали дом дихлофосом в этот день», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя СК.

По данным собеседника агентства, дети в момент обработки играли на улице, после чего вернулись домой. В это время мать приступила к приготовлению ужина, уточнили в СК.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, после чего у них ухудшилось самочувствие и потребовалась госпитализация. Позже в больнице скончались шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Утром 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя девочка, а 23 сентября — четвёртый ребёнок, 12-летняя девочка.

Согласно предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. Для того чтобы установить точную причину отравления, планируют провести дополнительные исследования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В это же время хозяина и продавца продуктового магазина, в котором семья покупала продукты питания, допросили следователи.

Пресс-служба управления Россельхознадзора проинформировала, что в сельском магазине, где семья купила продукты, выявлены нарушения ветеринарных требований.