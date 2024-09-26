Назаровский район, Красноярский край, 26 сентября, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Экспертизы по точным причинам смерти четверых детей, отравившихся в посёлке Красная Сопка Назаровского района, будут готовы через месяц. Об этом 26 сентября сообщили в управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

СК РФ

В СК пояснили, что заключение о смерти готовится в течение месяца. Согласно предварительным результатам, дети умерли от отравления токсическим веществом.

«Но мы в заключении ждём: какие органы поражены, в результате чего у детей наступила смерть. Это может быть отёк мозга, остановка сердца», — рассказал представитель ведомства в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, а утром им стало плохо. Всех отравившихся госпитализировали. В больнице в тот же день умерли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Утром 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя девочка, а 23 сентября — четвёртый ребёнок, 12-летняя девочка.

По предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Выяснилось, что дом обрабатывали дихлофосом. Со слов родителей, дети в это время играли на улице, после чего вернулись домой. Представители СК региона проинформировали, что в анализах членов отравившейся семьи нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса.

Отравление аэрозольным препаратом от насекомых является основной версией отравления семьи в Назаровском районе Красноярского края, отмечали в прокуратуре. К проведению исследования для установления точной причины отравления подключили столичных экспертов.

Родителей погибших детей 25 сентября выписали из больницы. Женщине сохранили беременность на девятом месяце. Похороны детей состоятся 30 сентября.