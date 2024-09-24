Красноярск, 24 сентября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Следы вещества, входящего в состав дихлофоса, нашли в анализах отравившейся под Красноярском семьи. Об этом сообщает пресс-служба следственного главка СК России по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале 24 сентября.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Флакон дихлофоса, найденный в доме пострадавших

«В пробах рвотных масс обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых», — говорится в сообщении.

Ранее в СК отметили, что основные версии отравления, в результате которого умерли четверо детей, связаны с попаданием яда в пищу и вдыханием паров инсектицидного аэрозоля. По данным следствия, 20 сентября глава семьи обработал дом дихлофосом, после чего жилое помещение почти не проветривали.

В прокуратуре края сообщали, что отравление аэрозольным препаратом от насекомых остаётся основной версией гибели детей в Назаровском районе.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в селе Красная Сопка родителям и четверым детям, которые ели курицу и пельмени, стало плохо. В больнице в тот же день умерли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. В следующие два дня скончались 11-летняя и 12-летняя девочки. Из дома многодетной семьи на экспертизу отправили удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды и ветеринарные лекарственные препараты. Семья держит домашний скот.

Предварительной версией было названо отравление «неустановленным веществом с токсическим действием». Выяснилось, что дом обрабатывали дихлофосом. Со слов родителей, дети во время обработки играли на улице.

Специалисты Россельхознадзора выявили в сельском магазине, где семья купила продукты, нарушения ветеринарных требований. Роспотребнадзор нашёл нарушения на одной из фабрик, чьи пельмени могли стать причиной отравления семьи.