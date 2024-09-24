Красноярск, 24 сентября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Отравление аэрозольным препаратом от насекомых является основной версией отравления семьи в Назаровском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края в Telegram-канале.

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«В рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — указано в публикации.

Представители ведомства отметили, что к проведению исследования для установления точной причины отравления подключили столичных экспертов. Проверочные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, после чего им стало плохо. Всех отравившихся госпитализировали. В больнице умерли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Утром 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя девочка, а 23 сентября — четвёртый ребёнок, 12-летняя девочка.

По предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. Планируется провести дополнительные исследования, чтобы установить точную причину отравления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В Региональном главке Следственного комитета России выяснили, что дом обрабатывали дихлофосом. Со слов родителей, дети в это время играли на улице, после чего вернулись домой.

Представители СК региона проинформировали, что в анализах членов отравившейся семьи нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса.