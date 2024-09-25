Назаровский район, Красноярский край, 25 сентября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Родителей четверых детей, погибших в Красноярском крае после отравления, выписали из больницы, сообщили 25 сентября в региональном минздраве.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Мужчину и женщину, возраст которых 34 и 32 года, выписали в удовлетворительном состоянии. Медики дали им рекомендации по дальнейшему лечению.

Женщине сохранили беременность на девятом месяце. Детей похоронят в ближайшее время, родственники ждали выписки родителей, сообщили в минздраве «РИА Новости».

Ранее в Следственном комитете сообщили, что экспертиза не выявила превышения вредных веществ в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в сельском магазине, а также в еде, которая оставалась в доме. Основные версии отравления семьи — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия или вдыхание паров инсектицидного аэрозоля.

Следователи продолжают допрашивать свидетелей и выяснять, что привело к отравлению семьи и гибели детей.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, а утром 21 сентября им стало плохо. Всех отравившихся госпитализировали. В течение трёх дней в больнице умерли все дети, сначала шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, затем девочки 11 и 12 лет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Выяснилось, что дом обрабатывали дихлофосом. Со слов родителей, дети в это время играли на улице, после чего вернулись домой. Представители СК региона проинформировали, что в анализах членов отравившейся семьи нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса.

Отравление аэрозольным препаратом от насекомых является основной версией отравления семьи в Назаровском районе Красноярского края, отмечали в прокуратуре. К проведению исследования для установления точной причины отравления подключили столичных экспертов.