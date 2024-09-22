Назаровский район, Красноярский край, 22 сентября, 2024, 22:35 — ИА Регнум. Неустановленное вещество с токсическим действием, согласно предварительным данным, вызывало отравление детей, которые скончались в Красноярском крае. Об этом сообщили 21 сентября в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

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Ранее стало известно, что 21 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района в Красноярском крае семья из шести человек поужинала курицей и пельменями из магазина. Затем они обратились к медикам. Кроме того, появилась информация о том, что после этого скончались трое детей.

«Согласно предварительным данным экспертов, их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества», — отметило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.

В СК РФ уточнили, что это удалось установить в рамках судебно-медицинской экспертизы. Точная причина случившегося будет определена после проведения дополнительных исследований.

В ведомстве напомнили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Расследование инцидента продолжается.

Следователи допросили хозяина и продавца продуктового магазина, в котором семья покупала продукты питания. Кроме того, были допрошены фельдшер Красносопинской амбулатории и родственники семьи, а также изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в указанной торговой точке.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября в Москве у нескольких десятков постояльцев социального центра для ветеранов на Олимпийском проспекте выявили отравление. У госпитализированных медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.