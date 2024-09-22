Красноярск, 22 сентября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Третий ребёнок, который отравился после ужина курицей и пельменями из сельского магазина, умер в Красноярском крае. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Да, скончался ещё один ребёнок. Возраст уточняется», — привело слова представителя пресс-службы «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района в Красноярском крае двое детей поужинали курицей и пельменями из магазина и умерли. Отмечалось, что дети вместе с родителями после употребления продуктов в пищу обратились за медицинской помощью с признаками тошноты и рвоты, болями в животе.

Правоохранители возбудили по этому факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В Москве 14 сентября выявили пищевое отравление у нескольких десятков постояльцев социального центра для ветеранов, расположенном на Олимпийском проспекте. У наблюдались одинаковые симптомы — температура, тошнота, диарея и боли в животе. Медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию. Поставщика еды 16 сентября задержали.