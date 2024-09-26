Москва, 26 сентября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Российские войска в течение суток нанесли удары по объектам энергетики Украины и военному аэродрому. Об этом 26 сентября на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Вместе с этим российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 45 беспилотников ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября Минобороны докладывало о нанесении ударов по предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолётов ВСУ. Кроме этого, российские войска нанесли удары по военному аэродрому и двум цехам по производству беспилотников для ВСУ.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.