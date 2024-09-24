Москва, 24 сентября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удары по военному аэродрому и двум цехам по производству беспилотников для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 24 сентября на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолётов ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Вместе с этим, по данным Минобороны, российские военные нанесли поражение по обеспечивавшим работу предприятия объектам энергетической отрасли, а также по инфраструктуре военного аэродрома, двум цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября российские военные нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Также авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС России были уничтожены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, поражена инфраструктура военных аэродромов, цеха по производству беспилотников.

Военные ударили по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии в 141 районе.

21 сентября ВС России уничтожили сухогруз, перевозивший западные ракеты и боеприпасы для Киева. Также за сутки российская авиация и ракетные войска и артиллерия нанесли удар по двум складам ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Были поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 153 районах.