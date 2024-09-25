Москва, 26 сентября, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Немецкая генеральная прокуратура не предоставила никакой информации о продолжающемся уже два года расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Ведомство не готово комментировать тему взаимодействия с Россией, заявила «РИА Новости» представитель надзорного органа Инес Петерсон.

ИА Регнум Ситуации вокруг «Северного потока — 2»

Представитель прокуратуры сказала, что расследование продолжается и якобы никакой дополнительной информации не предоставляется.

На вопрос, есть ли обмен информацией с российской стороной, Петерсон ответила уклончиво, заверив, что ведомство принципиально не высказывается по вопросам международной правовой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» организовали водолазы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы. Об этом написало немецкое здание Spiegel.

26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Российская сторона квалифицировала это событие как теракт. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что диверсию невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. По его словам, подрыв был организован американскими спецслужбами.

В августе несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, заявили о «завершении расследования» подрывов. Сообщалось, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского дайвера, находившегося на тот момент в Польше, ещё в июле. Берлин потребовал выдачи подозреваемого, но Варшава ответила отказом. Операция по подрыву «Северных потоков» обошлась почти в 330 тысяч долларов. План диверсии был одобрен бывшим главкомом Вооружённых сил Украины Валерием Залужным.