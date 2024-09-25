Пентагон предложил начать поставки фосфорных снарядов Киеву — СМИ
NBC News: Пентагон предложил начать поставки фосфорных снарядов Украине
Вашингтон, 25 сентября, 2024, 23:26 — ИА Регнум. Пентагон выступил с инициативой начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов для ВСУ, но в Белом доме эту инициативу пока не поддержали. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
По информации СМИ, военные США используют этот боеприпас для создания дымовых завес и освещения поля боя. Правозащитники возражают против его использования вблизи мирного населения, потому что химвещество обжигает кожу человека.
«Высокопоставленные чиновники в Пентагоне рекомендовали поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву для использования на поле боя, но Белый дом несколько раз отвечал отказом», — сообщил телеканал.
Если подобную инициативу всё-таки одобрят, об этом не будут сообщать публично, считает издание.
Белый фосфор похож на воск, легко воспламеняется при соприкосновении с кислородом, горит при высокой температуре и трудно поддаётся тушению. Фосфор прилипает к одежде и коже и может вызвать серьёзные ожоги. Кроме того, химические соединения в дыме, который часто имеет запах чеснока, могут повредить лёгкие и глаза.
Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года в ходе проведения выборов президента России украинские боевики применили по населённому пункту в районе Энергодара Запорожской области беспилотник с фосфорными боеприпасами. Тогда обошлось без жертв.
8 апреля вблизи села Клещеевка в ДНР украинские боевики воспользовались химическим оружием. По сведениям силовиков, ВСУ использовали при помощи беспилотника стеклянные колбы с белым фосфором. В октябре 2023 года гендиректору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасу передали доказательства применения Украиной запрещённых веществ в ходе военных действий.
В феврале того же года ФСБ распространила информацию о предотвращённом теракте с использованием химоружия в Запорожской области. Теракт пытались осуществить украинские граждане по заданию спецслужб республики.