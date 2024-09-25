Вашингтон, 25 сентября, 2024, 23:26 — ИА Регнум. Пентагон выступил с инициативой начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов для ВСУ, но в Белом доме эту инициативу пока не поддержали. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По информации СМИ, военные США используют этот боеприпас для создания дымовых завес и освещения поля боя. Правозащитники возражают против его использования вблизи мирного населения, потому что химвещество обжигает кожу человека.

«Высокопоставленные чиновники в Пентагоне рекомендовали поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву для использования на поле боя, но Белый дом несколько раз отвечал отказом», — сообщил телеканал.

Если подобную инициативу всё-таки одобрят, об этом не будут сообщать публично, считает издание.

Белый фосфор похож на воск, легко воспламеняется при соприкосновении с кислородом, горит при высокой температуре и трудно поддаётся тушению. Фосфор прилипает к одежде и коже и может вызвать серьёзные ожоги. Кроме того, химические соединения в дыме, который часто имеет запах чеснока, могут повредить лёгкие и глаза.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года в ходе проведения выборов президента России украинские боевики применили по населённому пункту в районе Энергодара Запорожской области беспилотник с фосфорными боеприпасами. Тогда обошлось без жертв.

8 апреля вблизи села Клещеевка в ДНР украинские боевики воспользовались химическим оружием. По сведениям силовиков, ВСУ использовали при помощи беспилотника стеклянные колбы с белым фосфором. В октябре 2023 года гендиректору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасу передали доказательства применения Украиной запрещённых веществ в ходе военных действий.

В феврале того же года ФСБ распространила информацию о предотвращённом теракте с использованием химоружия в Запорожской области. Теракт пытались осуществить украинские граждане по заданию спецслужб республики.