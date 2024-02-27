Москва, 27 февраля, 2024, 09:49 — ИА Регнум. В Запорожской области предотвращён теракт с использованием химического оружия — аналога боевого отравляющего вещества по натовской классификации BZ. Об этом сообщили 27 февраля журналистам в Центре общественных связей ФСБ России.

Теракт, по данным ФСБ, пытались совершить украинские спецслужбы. Российские силовики задержали троих граждан Украины.

«Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США», — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте (205 УК РФ) и разработке оружия массового поражения (355 УК РФ).

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