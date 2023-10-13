Амстердам, 14 октября, 2023, 00:24 — ИА Регнум. Гендиректору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасу передали доказательства применения запрещенных веществ Украиной в ходе военных действий. Об этом «РИА Новости» рассказал постпред России при организации, посол в Нидерландах Александр Шульгин.

Opcw.org Флаг Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)

Встреча Шульгина и Ариаса состоялась 6 октября. Переданные данные имеют гриф ОЗХО «особо защищено».

«Я передал ему материалы, содержащие доказательства применения украинскими националистами запрещенных по КЗХО веществ. Фернандо Ариас принял эти сведения и заверил, что они будут внимательно изучены и проанализированы», — подтвердил Александр Шульгин.

Дипломат добавил, что российская сторона рассчитывает на объективный и профессиональный подход экспертов Техсекретариата ОЗХО.

Это уже не первая информация, которую получает от России Техсекретариат, Совет Безопасности и Генассамблеи ООН о применении Украиной, а также иностранными наёмниками химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ) и непосредственно гранат К-51 против российских военных.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года ОЗХО заверили, что все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены. Последний запас химоружия, который оставался у США, был необратимо уничтожен в соответствии с КЗХО 7 июля 2023 года на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ Блу Грасс в Кентукки.

В России последний заряд с химическим оружием уничтожили в сентябре 2017 года.

Украинские радикальные нацисты под руководством спецслужб США в марте 2022 года готовили несколько провокаций с применением токсичных химикатов, сообщается в документе, переданном 11 марта в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совбез ООН.